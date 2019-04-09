أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمر هذا الشهر الذكرى الـ 38 لرحيل الفنانة المصرية ناهد شريف، والتي تربعت على عرش الإغراء، وتعد واحدة من نجمات السبعينات.

ابنة ناهد شريف، باتي، قامت بزيارة لمصر في ذكرى رحيلها، بصحبة عدد من الأصدقاء، ونشرت الناقدة ماجدة خير الله صورة لها عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

ماجدة كتبت معلقة: «بمناسبة الذكري الثامنة والثلاثين لوفاة الفنانة ناهد شريف، حرصت ابنتها الوحيدة (باتي) أن تزور القاهرة لإحياء ذكراها مع مجموعة من زملائها وأصدقائها، “باتى” عاشت حياتها منذ وفاة والدتها بين القاهرة وبيروت ولندن وهى تعمل فى مجال الرخام وهو مجال بعيد تمامًا عن الفن».

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الجمهور علق على جمال ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف، ولكن أكد عدد كبير منهم أن جمال والدتها ليس له مثيل ومميز.

ناهد شريف مواليد 1 يناير 1942، ارتبط اسمها دائمًا بالإغراء والإثارة ويرجع ذلك لما قدمته خلال مشوارها السينمائى من أفلام وصفت بالأجرأ فى تاريخ السينما المصرية.

وبالرغم من عرض أفلام كثيرة لها إلا أن معظمها منعت من العرض قبل طرحها بدار السينما بسبب الرقابة على المصنفات الفنية، وبلغ عدد الأفلام التى منعت من العرض 12 فيلمًا.

ناهد شريف تزوجت 3 مرات بدأتها بالفنان كمال الشناوي الذي تزوجته عام 1968 لتنفصل عنه بعد 4 سنوات، ثم تزوجت بحسين حلمي المهندس ثم بإدوارد جيرجيان.