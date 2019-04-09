حفل "سماحة" يستمر بموعده رغم اعتراض أسرة العندليب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يستمر الجدل المصاحب لإعلان الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن استحضارها للفنان عبد الحليم حافظ عبر تقنية الهولوجرام في حفلها المقبل مع التوقعات بصدام قضائي بين عائلة العندليب والمنتج محسن جابر. حيث تُشير التوقعات إلى أن مسرح مركز المنارة سيشهد بتاريخ 19 أبريل الجاري إحدى أكثر الحفلات اختلافاً في مصر.

ولقد أعلنت أسرة العندليب الأسمر في وقتٍ سابق عن اعتزامها اللجوء إلى القضاء من أجل ملاحقة منظمي الحفل، فيما أكدت الجهات المنظمة حصولها على جميع الموافقات اللازمة بشأن إقامته. حيث يتم تنظيم الحفل من قبل شركة سكاي برودكشن التي يمتلكها المنتج وليد مصطفى.

من جهته مالك مجموعة شركات مزيكا، المنتج محسن جابر ، أعلن أن مجموعته باعتبارها تمتلك 80% من شركة صوت الفن المالكة لجميع أغاني الفنان عبدالحليم حافظ قد منحت الموافقات اللازمة من أجل إقامة الحفل باستخدام الأغنيات التي جرى الاتفاق عليها بما يأتي متفقاً مع القانون.

وقرر جابر اللجوء للقضاء ضد محمد شبانة ابن شقيقة العندليب بعد تصريحاته ضده الشركة التي زعم فيها عدم حصول الورثة على حقوقهم مؤكداً على ان ما نُشِرَ يندرج تحت بند الاتهامات التي يعاقب عليها القانون خاصةً وانها لا تمت للحقيقة بصلة.

وحصلت الشركة المنظمة للحفل على الموافقات المختلفة من أجل اقامته في موعده وسط التوقعات أنه سيكون حاشداً، لكونها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية في حفلٍ جماهيري داخل مصر. علماً أنها ستكون المرةِ الأولى التي يطل فيها العندليب على المسرح منذ نحو 43 عاما.