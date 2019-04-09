شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحول جورج كلونى لمدمن "مسكنات"؟ اعرف تفاصيل القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار شائعات الفترة الماضية حول نجم هوليوود الشهير جورج كلوني، حيث زعمت تقارير كاذبة أن الممثل "لا يمكنه الاستغناء عن هذه المسكنات"، إلا أن موقع "جوسيب كوب " أكد أن القصة زائفة وملفقة، وذلك بعد التواصل مع المتحدث الرسمي باسم كلوني.

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقريرا يؤكد أن حادث تصادم دراجة الممثل الشهير في إيطاليا خلال شهر يوليو الماضي أدى إلى تفاقم إصابة قديمة في العمود الفقري، مما جعله يعاني من ألم شديد وهو ما جعله يتناول المسكنات بشكل مبالغ فيه، كما أشار التقرير أن كلوني حاليا يواجه مشكلة مع مسكنات الألم، وهي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تخفف من آلامه الحادة وآلام الظهر.

وأشار مصدر للموقع أن جورج كلوني أصبح يعاني من المسكنات بشكل واضح، حيث يتعرض باستمرار للغثيان إضافة إلى شحوب وجهه، إضافة إلى أن لديه هالات سوداء تحت عيني.