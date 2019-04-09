شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترقب الجمهور اللبنانى عرض الجزء الأخير من Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعو المسلسل الشهير حول العالم Game Of Thrones، عرض الموسم الثامن والأخير من السلسلة بفارغ الصبر، لمعرفة نهاية الأحداث بعد متابعته 8 سنين منذ عرضه فى 2011، ومن التعلق بالمسلسل علق عدد من الأشخاص فى شوارع لبنان لافتات يدعمون فيها بطل المسلسل "جون سنو"، وكتب على اللافتات : " أهالى بيروت يدعمون جون سنو فى معركته ضد الوايت وولكرز، جون سنو الله يحميك، سيرسى لانستر كبرى عقلك قوتنا بوحدتنا".

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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