شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يحتفل بالحصول على الدرع الذهبى من "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا بحصوله على الدرع الذهبى من "يوتيوب"، لوصول قناته الرسمية على الموقع إلى مليون مشترك. أثار حمو بيكا الجدل فى شهر يناير الماضى، حيث حكمت محكمة جنح الإسكندرية على المغنى الشعبى "حمو بيكا" بالحبس 3 أشهر على خلفية إقامته حفلا بمحافظة الإسكندرية بدون ترخيص. Advertisements ووجهت النيابة لـ"بيكا" تهمة إذاعة حفل سمعى وبصرى بدون ترخيص من وزارة الثقافة ومزاولة مهنة بدون ترخيص. وكانت قد تقدمت نقابة الموسيقين برئاسة الفنان هانى شاكر ببلاغ خلال شهر نوفمبر الماضى لإيقاف حفل لحمو بيكا، الذى أقيم بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وتوجيه له اتهامات مزاولة مهنة بدون ترخيص، وتوجهت قوة أمنية لإيقاف الحفل وتفريق الجماهير المتواجدة فيه بأحد الشواطئ الخاصة وإنهاء التجمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمو بيكا يحتفل بالحصول على الدرع الذهبى من "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.