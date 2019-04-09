شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة بعد حصوله على أفضل ممثل: شكرا للشعب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته للحصول على جائزة أفضل ممثل عربى عن دوره فى مسلسل "كلبش 2"، فى حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، يوم الأحد الماضى فى بيروت.

وكتب كرارة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا: "الحمد لله على جائزة أفضل ممثل عربى فى مهرجان موريكس دور بالتصويت الجماهيرى على مسلسل كلبش، شكرا للشعب المصرى العظيم وشكرا للشعب اللبنانى الراقى وشكرا للشعب العربى وشكرا إدارة المهرجان ومعادنا 2020 إن شاء الله".

وحضر العديد من نجوم الفن الحفل الذى يقام بشكل سنوى، ويكرم فيه عدد من نجوم الفن والغناء، عن أعمالهم التى تميزوا بها خلال عام 2018، ومن بين الحضور، عدد من النجوم المصرية منهم، نجم الجيل تامر حسنى والنجمة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، الفنانة نيللى كريم والفنان أمير كرارة بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم العرب.