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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أمير كرارة صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لحصوله على جائزة أفضل ممثل عربي في حفل "موركس دور"، مساء أول أمس.
وعلق كرارة على الصورة بقوله: "الحمد لله علي جائزه افضل ممثل عربي في مهرجان murex d’or بالتصويت الجماهيري علي مسلسل كلبش وفيلم حرب كرموز، شكرا للشعب المصري العظيم، وشكرا للشعب اللبناني الراقي، وشكرا للشعب العربي، وشكرا للإعلامية منى أبو حمزة، وشكرا إدارة المهرجان، ومعادنا 2020 إن شاء الله".
يذكر أن أمير كرارة انتهى من تصوير دوره في فيلم "كازابلانكا"، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، كما يصور دوره في مسلسل "كلبش 3"، لعرضه في الموسم الرمضاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عربي.. أمير كرارة: "ميعادنا 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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