صور| عمرو واكد يدافع عن نفسه: "أنا فنان مش هسيب سكارليت وأشتغل سياسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دافع الفنان عمرو واكد عن نفسه، بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية، ونقيبها الدكتور أشرف ذكي، شطب عضويته على خليفته مواقفه السياسية، وحضوره جلسة في الكونجرس، للحديث عن الأوضاع السياسية في مصر.

وكتب عمرو في تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنا فنان مهنتي التمثيل، ولست عضو في تنظيم سياسي، ولا أسعى لأي سلطة، ولكني مهتم جدا بتحقيق مناخ سياسي حر وشفاف وعادل للإنسان وحقوقه ولحرية التعبير عن الرأي".

وتابع واكد: "ده همي وعمري ما هسيب شغلي عشان أبقى سياسي ولا هروح استقوى بحد عشان أبقى في منصب أو أفضل فيه".

Advertisements

وواصل ساخر، في تغريدة أخرى: "يعني أسيب سكارليت وأشتغل سياسي؟"

يذكر أن مجلس نقابة المهن التمثيلية قد أصدر قرارا بشطب عضويتي خالد أبو النجا وعمرو واكد، بعد حضورهما الجلسة المذكورة، واتهمهما المجلس بالخيانة العظمى والاستقواء بالخارج.