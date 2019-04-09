محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد كريم صورا جديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، في أثناء مرافقته لوفد من صناع السينما بهوليوود خلال زيارتهم للأهرامات. وسبق أن نشر كريم صورا وفيديوهات لزيارة الوفد لبعض المناطق الأثرية في مصر. ويشارك الفنان محمد كريم في فيلم "A Score to Settle"، وتدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والأكشن حول عميل أمني سابق يتم تلفيق قضية له والزج به في السجن طيلة 22 عامًا، ليقرر الانتقام منهم ليكون ابنه هو الحائل بينه وبين الدخول بالعديد من المشاكل، والفيلم من المقرر عرضه تجاريا خلال العام الجاري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد كريم ينشر صور وفيديوهات جديدة مع وفد هوليوود في الأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.