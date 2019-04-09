فادي خفاجة لمصراوي: مسرحية "العيادة" تشهد إقبالا جماهيريا رغم إمكانيات التسويق المتواضعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعرض الفنان الشاب فادي خفاجة، مسرحيته الجديدة "العيادة" على مسرح الهوسابير، في تمام السابعة مساء الخميس من كل أسبوع.

وقال "خفاجة" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفكرة بدأت بحلمه في تكوين فرقة مسرح بمجموعة من الشباب الموهوبين.

وتابع: "نشأتي وبداياتي الفنية مع النجم الكبير محمد صبحي، أثرت فيما أقدم فقد شاركت معه في عدد من المسرحيات منها يوميات ونيس، ماما أمريكا، وعروض المسرح للجميع".

وأوضح أنه بدأ بعمل اختبارات للوجوه الجديدة، وتم اختيار المجموعة الموجودة في المسرحية، وتم تدريبهم على الأدوار وعلى وقفة الممثل على خشبة المسرح وكيفية تجسيد الأدوار.

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وأشار إلى إن أهم أهداف المسرحية هي تحميس الشباب على تنفيذ أحلامهم مهما كانت الصعاب الموجودة في الحياة، وتحقيق الذات.

أما عن عرض المسرحية لمدة يوم واحد فقط خلال الأسبوع، قال: "بسبب الدراسة وانشغال الناس في أعمالهم اليومية، فتم تحديد يوم واحد فقط في الأسبوع، وبعد انتهاء الإجازة سيتم عرضها يوميا".

واختتم حديثه قائلا: "الحمد لله فيه إقبال جماهيري كبير على المسرحية، رغم إمكانيات التسويق المتواضعة".

المسرحية تدور حول طبيب نفسي فقير يعالج المرضى من خلال إمكانياته المحدودة، ويحلم بتحقيق ذاته.

"العيادة" تعرض لمدة ساعتين على مسرح الهوسابير في الخميس من كل أسبوع، وهي من بطولة وإخراج فادي خفاجة، تأليف نجوى الديب.