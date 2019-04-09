شمس الكويتية: ألف مبروك النصر.. تعبنا فوز فوز فوز

أعربت الفنانة شمس الكويتية، عن سعادتها بفوز النصر على نادي الزوراء العراقي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
وقالت شمس عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: ” ألف مبروك النصر آسيوياً، اوووه تعبنا فوز فوز فوز الف مبروك ياابطال، نصراوي لا تكلمني ” . وقلب نادي النصر تأخره بهدف لفوز بأربعة أهداف على الزوراء العراقي، مساء اليوم، على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.
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