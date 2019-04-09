حقيقة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا لوفاة الإعلامي السعودي الشهير، أحمد الشقيري، مقدم برنامج “خواطر”.

وكانت الأنباء الكاذبة قد تحدثت عن وفاة الشقيري في المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، حيث هرع المئات من محبي الإعلامي ومتابعيه للتقصي أكثر عن الخبر ومدى صحته. وبعد ساعات على انتشار الخبر، لم يصدر أي نفي عن الشقيري عبر صفحاته الرسمية على إنستغرام وتويتر، إلا أنه تم التواصل مع أسرته التي نفت بدورها خبر الوفاة، وأكدت أن الإعلامي حي يرزق وبصحة جيدة.