تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا لوفاة الإعلامي السعودي الشهير، أحمد الشقيري، مقدم برنامج “خواطر”.
وكانت الأنباء الكاذبة قد تحدثت عن وفاة الشقيري في المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، حيث هرع المئات من محبي الإعلامي ومتابعيه للتقصي أكثر عن الخبر ومدى صحته. وبعد ساعات على انتشار الخبر، لم يصدر أي نفي عن الشقيري عبر صفحاته الرسمية على إنستغرام وتويتر، إلا أنه تم التواصل مع أسرته التي نفت بدورها خبر الوفاة، وأكدت أن الإعلامي حي يرزق وبصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة الإعلامي أحمد الشقيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.