شاهد: أول رد فعل من مشاعل الشحي بعد انتشار فيديو مشاجرتها مع زوجها أحمد خميس

انتشر خبر انفصال مشاعل الشحي وأحمد خميس بعد تداول فيديو ظهرا فيه وهما يتشاجران معاً بشكل محتدم وعنيف، وتبين أن هناك خلافاً في وجهات النظر بينهما، مما دفع النجمة الإماراتية الشابة لوضع النقاط على الحروف من خلال منشور لها عبر انستقرام.

وقد نشرت مشاعل الشحي صورة رومانسية تجمعها بزوجها، وعلقت عليها بقولها: “عسى الله لا يغيرنا على بعض ونظل أصدقاء و عايلة” نافية بشكل نهائي ما تردد حول انفصالهما واستعدادهما لبدء إجراءات الطلاق.

وكان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الثنائي الإماراتي الشاب في حالة شجار واختلاف، حيث بدا أحمد خميس عصبياً وظل يجادل زوجته حول شعوره بخصوص التعليقات السلبية التي يعبر من خلالها بعض الجماهير عن عدم إعجابهما بهما معاً كثنائي جماهيري.

وقال أحمد خميس: “أحمد ومشاعل من لما دخلنا المجال.. غير مرغوبين في كل مكان.. لا يحبوننا”، لترد زوجته بهدوء: “وما هي المشكلة؟”، فأجاب هو: “أنكِ تجعلينني أبدو كأنني أنا المشكلة”، لتعود هي لهدوئها وتقول: “لأنه أنت الذي تتأثر”.