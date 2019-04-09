يسرا اللوزي تواصل تصوير "قمر هادي" لـ رمضان 2019

يواصل الفنانة يسرا اللوزي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "قمر هادي"، وذلك تمهيدًا لعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل. لعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل. ويذكر أن "قمر هادي" بطولة كل من هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وداليا مصطفى، ومحسن محيى الدين، وتأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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