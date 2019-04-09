بالفيديو.. "مقدرش على النسيان" للهضبة تقترب من المليون مشاهدة

اقتربت أغنية "مقدرش على النسيان" للهضبة عمرو دياب، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن "مقدرش على النسيان"، كلمات تركي آل شيخ، وألحان عمرو مصطفى، إنتاج شركة "ناي".
يذكر أن المطرب عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة النجمين العالميين (جيمس آرثر ومهمون أورهان)، وذلك يوم الجمعة 19 أبريل من الشهر الجاري.
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