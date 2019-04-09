قصة أغرب من الخيال.. طفل مصري عاد للحياة من مدفنه بعد قتله ضرباً

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:54 مساءً - اعتدى رجل مسن على طفل في الثالثة من عمره، بمحافظة الشرقية بمصر، وضربه ضرباً مبرحاً حتى فقدان الوعي ثم قام بدفنه ظناً منه أنه فارق الحياة.

وجاءت البداية عندما كان الطفل يلهو بدراجته أمام منزل رجل مسن في إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، حيث طلب منه الابتعاد، ثم تطور الأمر لضرب الطفل ضرباً مبرحاً بطريقة أفقدته الوعي، وظن الرجل المسن أن الطفل قد مات فوضعه داخل حاوية صغيرة وقام بدفنه.

وبعد أن أفاق وعاد إلى وعيه بعد فترة وحاول النهوض، اكتشفت مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم حركة التراب المدفون تحته، واستدعوا أهالي القرية الذين استطاعوا إنقاذ الطفل ، وفقا لموقع الوفد المصري .

وقامت القوات المصرية بضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.