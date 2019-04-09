شاهدوا أم مذعورة تنقذ أطفالها قبل لحظات من انفجار سيارتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:54 مساءً - في مشهد مؤثر يعكس معنى التضحية، تمكنت أم من إنقاذ حياة أطفالها، وذلك في اللحظات الأخيرة من انفجار سيارتها.

وقامت كاثرين مايز، من كانبيرا في أستراليا، بسحب طفلها الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر وطفلها البالغ من العمر عاما واحد من السيارة التي تحترق، كـ “المرأة الخارقة”، بحسب وصف صحيفة “ذا صن” البريطانية لها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته كاميرات المراقبة للحظة إنقاذ الأم المذعورة لأطفالها قبل ثوان من اشتعال النيران في السيارة.

كما شاركت الأم صورا مروعة بعد إخماد الحريق، وأظهرت الأضرار المروعة للسيارة المحترقة.

وقالت كاثرين مايز إنها محظوظة أن الحادث لم يقع أثناء قيادة السيارة، وكان لديها وقت لسحب أطفالها بعيدا عن الخطر.