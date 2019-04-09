هازال كايا حامل بعد أشهر قليلة من الزواج

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:54 مساءً - اعلنت احدى الصحف التركية خبر حمل الممثلة التركية ​هازال كايا​ مؤكدة انها تعيش أجمل أيام حياتها، لأنها ستستقبل مولودها الأول من حبيبها وزوجها.

وعلى صعيد آخر يبدو ان الممثلة التركية هازال كايا مؤثرة الى حد كبير في بلدها حيث انه ذكرت وكالة “ترك برس” أنّ فستان زفافها هو الفستان الرائج حالياً بين العرائس في تركيا والأكثر طلباً للعام 2019، وهي قد تزوجت منذ أكثر من شهرين.

وكانت هازال إحتفلت الشهر الماضي بزفافها على المخرج علي أتاي، في حفل ضخم حضره العديد من الممثلين الأتراك، ومنهم كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر ونور فتّاح أوغلو وزوجها ومراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني.

وتواجدت هازال منذ أيام في عرض أزياء صديقها المصمم اوزغور ماسور ضمن أسبوع الموضة في اسطنبول، وتعرّضت إطلالتها للانتقاد من المتابعين العرب الذين اعتبروا إطلالتها تفتقر للاناقة.