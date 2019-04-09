شاهدوا علامات الحمل تظهر على ابنة إلهام الفضالة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:54 مساءً - احتفلت منى العتيبي إبنة الفنانة الكويتية ​إلهام الفضالة​ بعيد ميلادها وسرب فيديو لها وهي تتلقى الهدايا للمناسبة. وظهر بالفيديو زوجها وبدت عليها علامات الحمل ظاهرة جدا وحقق الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي 226 ألف مشاهدة.

ويذكر أن منى أعلنت حملها في فيديو نشرته على حسابها وقالت فيه: “أنا موجودة في عيادة الدكتورة. هذا بعد سر. توي بعلن عنه إنه أنا بصير ماما لوما. بيصير عندي حفيدة. ولكن أنا سأخبر الدكتورة ألا تخبر الأم أو الأب عن جنس البيبي. فأنا اللي هسوي المفاجأة. أمه الكبيرة أي جدته هي من ستخبر عنه والديه”.