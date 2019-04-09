متابعة بتجـــــــــــرد: باتت الدوقة ميغان ماركل في الشهر الأخير من حملها، ويرتقب الجميع ولادة الطفل الجديد في وقت قريب. وأشارت بعض المصادر الصحافية الى أنّ المولود الجديد لن يصبح أميراً أو على الأقل ليس بشكل تلقائي، فقوانين الأسرة الملكية البريطانية لا تمنح لقب “الأمير” لأبناء الأحفاد، إلا إذا قررت الملكة إليزابيث الثانية التدخل شخصياً في هذا الأمر ومنح المولود هذا اللقب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابن الأمير هاري يحرم من لقب “الأمير”.. فهل تتدخّل الملكة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.