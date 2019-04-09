الطبيب الشرعي: “هذا السبب الطبي لوفاة الاميرة ديانا”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف أخصائي علم الأمراض الشرعية في المملكة المتحدة ريتشارد شيفيرد، كواليس جديدة عن الإصابة التي أودت بحياة الاميرة ديانا بعد حادث السير المروع الذي اودى بحياتها في باريس.

ونشرت صحيفة Daily Mail ما قاله شيفيرد في مذكراته إن إصابة الأميرة ديانا “كانت طفيفة جداً، ولكنها جاءت في المكان الخاطئ”.

وأضاف في مذكراته Unnatural Causes، أنه “بسبب الاصطدام، عانت الأميرة ديانا من كسر في العظام وإصابة صغيرة في الصدر، لكنها تسببت بتمزق صغير في الوريد في إحدى رئتيها”.

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وأشار إلى أنه قاد تحقيقاً للشرطة في العام 2004 لتحديد سبب الوفاة، وإذا ما كان ناجما عن حادث مروري، لافتاً إلى أن “السائق هنري بول كان في المقدمة وكانت ديانا وعماد الفايد في المقاعد الخلفية، فيما كان يجلس حارس فايد الشخصي تريفور ريز جونز على يمين السائق، أمام ديانا، ولم يكن أحد سوى ريز جونز يرتدي حزام الأمان”.

واكد الطبيب ان “ديانا كانت محظوظة قليلا مقارنة بالفايد، لأنها كانت تجلس خلف الحارس، عكس الفايد الذي توفي على الفور”، مشيراً إلى ان ديانا فقدت الوعي في سيارة الإسعاف تدريجياً، ثم عانت من سكتة قلبية، حيث بذل كل جهد ممكن لإنعاشها وخضعت لعملية جراحية في المستشفى، بعد أن تعرفوا على المشكلة وحاولوا إصلاح الوريد، ولكنها توفيت هناك“.

يذكر ان وفاة الاميرة ديانا اثارت ضجة كبيرة في العالم بسبب تأخر سيارة الاسعاف، رغم حالة الراحلة المستقرة، خهصوصاً أنها كانت قادرة على التواصل مع المحيطين بها في الشارع وفي عربة الإسعاف، لذلك ركز الجميع على ريز جونز، إلا أن الوريد كان ينزف في صدرها ببطء.