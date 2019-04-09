متابعة بتجــــــــــــــرد: يواصل النجم السوري معتصم النهار تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني المنتظر “خمسة ونص”. ووجه معتصم رسالة إلى الجمهور من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وأعلن من خلاله أن العمل سيتم عرضه عبر قناة “رؤيا” الفضائية. الجدير ذكره أن مسلسل “خمسة ونص” سيجمع كلا من النجوم معتصم النهار، قصي خولي ونادين نسيب نجيم، وهو من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة ” الصباح ميديا “.

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كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار في رسالة إلى الجمهور: “موعدنا في رمضان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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