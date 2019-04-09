الارشيف / فن ومشاهير

بالفيديو .. عمرو دياب يطرح "مقدرش عالنسيان" على يوتيوب .. وهذه كلماتها!

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - طرح المطرب عمرو دياب الشهير بالهضبة أغنيته الجديدة "مقدرش عالنسيان"،عبر قناته بموقع يوتيوب.

وتعبتر "مقدرش على النسيان" أولى أغنيات "الهضبة" المنفردة في عام 2019.

الأغنية من كلمات تركي ال الشيخ وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وإنتاج شركة ناي 2019
وهذه كلمات الأغنية :
مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن
دايما على بالي وعمري ما نسيت

Advertisements

ياما قلي احساسي هنرجع في أمل
وبقلبي غنتلك آه وفي دروبك مشيت

أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن
وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت

إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن
عايش على الذكرى وعمري ما نسيت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. عمرو دياب يطرح "مقدرش عالنسيان" على يوتيوب .. وهذه كلماتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا