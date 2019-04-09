متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - طرح المطرب عمرو دياب الشهير بالهضبة أغنيته الجديدة "مقدرش عالنسيان"،عبر قناته بموقع يوتيوب. وتعبتر "مقدرش على النسيان" أولى أغنيات "الهضبة" المنفردة في عام 2019. الأغنية من كلمات تركي ال الشيخ وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وإنتاج شركة ناي 2019

وهذه كلمات الأغنية :

مقدرش عالنسيان ولو طال الزمن

دايما على بالي وعمري ما نسيت Advertisements ياما قلي احساسي هنرجع في أمل

وبقلبي غنتلك آه وفي دروبك مشيت أنا لسه عايش ليك وقلبي ليك بيحن

وكام ليلة من لهفة أشواقي ناديت إزاي حبيبي أنساك ومين غيرك أحن

عايش على الذكرى وعمري ما نسيت

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. عمرو دياب يطرح "مقدرش عالنسيان" على يوتيوب .. وهذه كلماتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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