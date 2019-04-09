أعلنت محطة "إيه ام سي" التلفزيونية الفضائية إطلاق سلسلة جديدة من عالم "ذي ووكينج ديد" بعد نجاح المسلسل الأصلي والآخر المشتق منه بعنوان "فير ذي ووكنج ديد"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يبدأ عرض العمل الجديد في عام 2020.

وقالت المحطة، الإثنين، إن المسلسل الجديد الذي لم يتم اختيار عنوان له حتى الآن سيتمحور حول بطلتين شابتين من الجيل الأول الذي بلغ سن الرشد خلال الفترة التي اجتاح فيها الأموات الأحياء العالم، ويتكون الجزء الأول من 10 حلقات، وسيبدأ تصويرها هذا الصيف في فرجينيا.

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و"ذي ووكينج ديد" هو في الأصل قصص مصورة صدرت في 2003 من تأليف روبرت كيركمان مع رسوم لتوني مور وتشارلي أدلارد، ثمّ تم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني عام 2010.

وبقي المسلسل لمواسم عدة ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة على التلفزيون الأمريكي، حتى إن نسب مشاهدته تخطت تلك التي سجلتها البرامج الرياضية في أوساط الفئة العمرية من 18 إلى 49، وهو إنجاز لم يستطع تحقيقه أي مسلسل على محطة فضائية.

وتدور قصة المسلسل حول ريك جرايمز وهو شرطي يستيقظ من غيبوبة بعد تعرضه لطلقة نارية خلال اشتباك مع أفراد عصابة ليفاجأ بأن الأموات الأحياء قد اجتاحوا العالم.