نقولا الاسطا يحمل صليبه ويرفع الصوت، وهذا ما قاله لرئيس الجمهورية

بثبات واصرار وفخر اكد الفنان نقولا الاسطا انه لم ولن يتغيّر ولن يتخلى عن مبادئه في الحياة، حتى لو كان ذلك سيحقق له اعلى نسبة “رايتنغ” قائلا: “بدن الفن الزعوري الشلمسطي بس انا مش هيك”.

الاسطا الذي حلّ ضيفا على برنامج “عالموجة سوا “عبر اذاعة صوت لبنان100.5 مع الاعلاميين اندريه داغر وسميرة قصابلي منير، عبّر عن سعادته باحترام الناس ومحبتهم له، وعندما سئل: “ماذا تفضّل المحبة ام الاحترام” اجاب: “رضا الناس الذي لا يقدّر بثمن”

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الفنانة الكبيرة جورجيت جبارة فاجأت نقولا الاسطا باتصال مباشر لتوجه تحية وقبلة للشاب الذي ابكاها عندما كانت في لجنة تحكيم برنامج “ستديو الفن”، فرد التحية باغنية جبارة المفضلة.

وعن زيارته مع وفد النقابة الفنانين المحترفين الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اكد نقولا بانهم تحدثوا معه عن شؤون وشجون الفنانين والناس ايضاً ” واجبنا نزور الرئيس ونسلم عليه،تحدثنا عن الهموم المشتركة لدى الفنانين والناس العاديين ،عنا اسئلة كثيرة ،وعنا هم فنيا وانسانيا،مثل ضمان الشيخوخة وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الامور”، واضاف ” هناك اقتراح تخفيض وصولا الى الغاء الضرائب على الفنانين الوافدين الى لبنان،وهذا يضر بصندوق نقابة الفنانين فالمردود الذي يحصل عليه صندوق النقابة ترعى من خلاله الفنان المريض الجالس في منزله لا حول ولا قوة له”.

واسترجع الاسطا ذكرى لا تفارقه من طفولته، عندما تحولت والدته الى “طرزان”، كما تحدث عن عمله الاخير ” بعرف صليبك” من الحانه وكلمات نعمان الترس، وتحدث عن قرب اطلاقه البومه المقبل “اليوبيل” الذي سيحتفل فيه بضم مجموعة اغنيات قديمة وجديدة”.