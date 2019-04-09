سمية الخشاب تتجاهلُ ضجّة تكريمها بالسّعوديّة وتؤدّي مناسك العُمرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجاهلتْ الفنانة المصرية، سمية الخشاب، الجدل المثار حول تكريمها بالمملكة العربية السّعوديّة، وظهرتْ وهي تؤدّي مناسك العُمرة بصحبة والدتها.

ونشرتْ سمية صورة لها، عبر صفحتها على تويتر، بملابس مُحتشمة؛ إذْ غطّتْ شعرها بالحِجاب، وارتدتْ عباءة سوداء برفقة والدتها، وخلفهما الكعبة المُشرّفة، وكتبتْ معلّقةً: "أنا وأمي الحبيبة في مكة المكرمة، اللهم تقبل منا صالح الأعمال".

Advertisements

وأدّتْ الفنانة المصرية، مناسك العمرة، بعد أيام من تكريمها من قبل اللّجنة المنظّمة لملتقى المرأة السّعوديّة الثّالث، والذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بدعوى أنّه خاصّ بالمرأة السّعوديّة وإنجازاتها، وأنّ أيّ تكريم فيه، يجب أنْ يقتصر على السّعوديّات.

وعلى إثر ذلك، أصدرتْ اللّجنة بيانًا توضيحيًا، أشارتْ فيه، إلى أنّ التكريم كان مقتصرًا على (8) سيّدات سعوديّات، تميّزنَ في مجالات علميّة وعمليّة، أمّا الدّروع التّذّكارية، فقد أعطيتْ للذين شاركوا في الحفل، من أعضاء اللّجان، ومن المشاركين، ومن بينهم الفنانة، سمية الخشاب.