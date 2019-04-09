فجر السّعيد لبلقيس: "أنتِ وأبوكِ ما تجون وتر من أوتار عبّادي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جددت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، هجومها على الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، بسبب قيام الأخيرة بالرّدّ على انتقادها لوالدها، الموسيقار اليمنيّ، أحمد فتحي، بعد حديثه عن المطرب السّعوديّ، عبادي الجوهر، وتصريحه بأنّه ملك العود، وليس الجوهر، وذلك من خلال تقبيل يده ورأسه على المسرح.

وعلّقتْ فجر: "الفنانة بلقيس طلعت في حفل بالكويت وقالت حق أبوها ما عاش اللي يتكلم عنك وباست إيده وراسه، حلو هذا موقف من بنت تحب أبوها وبر الوالدين وشي تشكرين عليه.. وهادا موقف طبيعي كل بنت بتشوف أبوها ماكو منه".

وأضافتْ: "أما إذا كنت تقصديني أنا.. أنا ما غلطت على أبوكِ، أنا عطيته حجمه بس.. هو بيقول إنه أحسن من عبادي وأنا بشوف إن أنت وأبوكِ مخلوطين على بعض ما تيجون وتر من أوتار عبادي".

وأوضحتْ: "ده رأيي الشخصي ما غلطت.. أنا ما قلتلك أبوكِ شخص مو زين.. ده رأيي وقناعتي أنتي سويتها فيلم ورحتي بوستي راس أبوك.. بس أي بنت تشوف أبوها عظيم.. يعني مع فارق التشبيه يعني اللي أبوها تاجر مخدرات أو مزور لما نسألها هو أبوها تقول إنه أحسن واحد في العالم".

وتابعتْ: "بس إذا الغلط على أبوك ويشوف نفسه أحسن من عبادي.. فمعناته لا اسمحيلي متفتحين الباب على حالك ونقول إنه صوتك مو حلو بعد، أنا عندي داليا السعودية أحسن منك 10 مرات لا تخلينا نزيد".

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وأكّدتْ فجر: "وبعدين أنا قلت إن أمك إماراتية طلعت يمنية.. مو مشكلة المهم إنه أنت الآن مواطنة إماراتية وده إنجاز يحسبلك تقدرين تتكلمين فيه.. وتقولين إنه النقلة اللي في حياتك إنك صرتِ إماراتية".

وتعود بداية القصّة إلى هجوم الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على الموسيقار اليمنيّ، أحمد فتحي، والد المطربة بلقيس، بسبب حديثه عن المطرب السّعوديّ، عبادي الجوهر، وتصريحه بأنّه ملك العود، وليس الجوهر.

وصرّحتْ فجر السعيد، عبر برنامجها، أنّ أحمد فتحي، يقول إنّه ملك العود، وليس عبادي الجوهر، وأقول له: "استرح، مالك دخل بعبادي الجوهر، أنت شاطر وتعزف زين".

وأضافتْ الإعلامية الكويتية، موجّهة حديثها لأحمد فتحي: "ركز أنت بس عشان لو نجمعك أنت وبنتك مع بعض ما تيجوا رنة عود من عبادي".