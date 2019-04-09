نجوى كرم تكشف أغنيتها الجديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة نجوى كرم أنها على وشك إطلاق أغنيتها الجديدة والأولى لها بعد عودتها الى شركة "روتانا". ونشرت الإعلان الترويجي لها دون الإعلان عن اسمها. حيث اكتفت بالكشف عن إيقاعها الأجنبي بنكهةٍ شرقية.

ولاقى المقطع الترويجي لها على "إنستغرام" تفاعلاً ملموساً من قبل المتابعين. علماً أنها أشارت لإطلاق الأغنية قريباً وحصرياً عبر تطبيق Deezer.

فيما يلي رابط الإعلان الترويجي:

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