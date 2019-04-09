إميليا كلارك تنشر صورًا لها قبل خضوعها لعملية جراحية في المخ

أفرجت إميليا كلارك Emilia Clarke نجمة مسلسل Game of Thrones عن صورها أثناء تواجدها بالمستشفى لإجراء عملية بالمخ عندما كانت في الـ 24 من عمرها.

إميليا كلارك تنشر صورها بالمستشفى

ونشرت إميليا كلارك صوراً من أصعب فترات حياتها والتي كادت ان تنهي حياتها المهنية في وقت مبكر، وبعد ان كشفت عن تفاصيل معاناتها مع مرض تمدد الاوعية الدموية في المخ والذي أصابها مرتين في 2011 و2013.



وظهرت إميليا كلارك في المستشفى أثناء تلقى العلاج بعد العملية التي أجرتها في المخ في ذلك الوقت بعد تصوير الموسم الأول من مسلسل Game of Thrones، وقالت إميليا ان المرض كاد أن ينهي حياتها وكذلك حياتها المهنية ولكنها استطاعت التعافي بعد انغماسها في تصوير الموسم الثاني من المسلسل.

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امليا كلارك

وصدمت إميليا كلارك جمهورها بهذه الصور وبكشفها عن معاناتها مع المرض خاصة بعد كشفها عن اصابتها بمرض "البارانويا" أيضاُ، في حين اعجب البعض بتماسكها وقوتها في تحمل هذه الفترة الصعبة ونجاحها الكبير فيما بعد من خلال شخصيتها "دينيريس تارجاريان" في مسلسل Game of Thrones.

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