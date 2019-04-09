رسالة رومانسية من شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب في أول عيد زواج لهما

مر عام كامل على زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، تلك الزيجة التي جاءت بعد أشهر من نفي الثنائي لوجود علاقة تجمع بينهما، قبل أن يؤكدا تلك الأقاويل بإعلان الزواج، وفي عيد زواجها، وجهت شيرين عبد الوهاب رسالة رومانسية إلى زوجها، الذي يقف إلى جوارها في الأزمة التي تعيشها في الوقت الحالي، وقرار إيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق.



حيث نشرت شيرين صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة "النهاردة عيد جوازي بس هو عيدي.. أنا حاسه إن أنا اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت حبيبي حسام.. وبتمنى لكل ست تلاقي راجل زي حسام.. كل سنة وانت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا ومريم وهنا".

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كلمات شيرين تأتي لحسام حبيب الذي أكدت قبل أسابيع أنه كاد أن يفقد حياته من القلق عليها بسبب أزمتها الأخيرة، وظل زوجها يدافع عنها كثيرا مؤكدا على أن نيتها لم تكن أبدا الإساءة إلى بلدها.

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وتنتظر شيرين جلسة تحقيق في نقابة الموسيقيين تعقد بعد يومين بحضورها بشكل شخصي، من أجل الرد على ما قيل بحقها، والكلمات التي تلفظت بها في البحرين، واعتبرها البعض بمثابة إهانة للدولة المصرية.

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