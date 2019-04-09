سمية الخشاب تعيش حالة "نشاط فني" عقب انفصالها عن أحمد سعد

نفت الفنانة سمية الخشاب، طلاقها من المطرب أحمد سعد، مؤكدة أنها تعتزم رفع قضية خُلع عليه للضرر من تصرفاته، إلا أن الأخير رد بنشر وثيقة رسمية بالطلاق. وفي خضم ذلك لم تتواني الفنانة عن استكمال أعمالها الفنية، حيث تعيش حالة غير عادية من النشاط الفني وكانت بدايتها مع النجاح الكبير لأغنية""بتستقوى" والتي قامت بطرحها عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" والتي تناهض من خلالها العنف ضد المرأة. وشهدت أحداث الكليب الذي صورته سمية تحت إدارة المخرج جميل المغازي قصص درامية مؤثرة عن العنف ضد المرأة، حيث تجلت منها لقطات دراما وعنف وضرب خلال الفيديو المصور للاغنية يكشف عن العنف التي تتعرض له بعض الزوجات من أزواجهم وتناهض من خلال الفيديو المرأة وتتطلبها بضرورة المحافظة على حقوقها. وإستخدمت سمية آلآت موسيقية لايف في "بتستقوى"، وحقق الفيديو انتشارًا واسعًا ونسبة مشاهدة مرتفعة باليوتيوب وصلت إلي 3 مليون مشاهدة. كما قامت سمية عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها عن أحمد سعد بالخضوع لجلسة تصوير حديثة، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور من جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك". وظهرت "سمية" مرتدية خلاله "جامبسوت" أزرق، وحزام أسود، واستخدمت مكياجًا مناسبًا لجلسة التصوير حيث اعتمدت تسريحة شعر جديدة و ظهرت بجسم ممشوق. أقرأ أيضاً :

- أحمد سعد يستعد لحفل رأس السنة في التجمع الخامس وأحيت الفنانة حفل غنائي كبير بالرياض لصالح ملتقى المرأة السعودية الثالث، حيث تمت دعوتها كضيفة شرف للملتقى على خلفية تقديمها أعمال غنائية مؤخرا تخص المرأة كان آخرها "بتستقوى" والتي ناهضت بها العنف ضد المرأة. هذا إلي جانب تكريمها مؤخرًا من قبل جمعية المنتجين والموزعين بالسعودية ومنحها درع تكريم على شكل مجسم لختم النبي محمد صلي الله عليه . وأعربت سمية الخشاب عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من الملتقى وردود أفعال الجمهور السعودي الذي أثنت على إحترامه وأدبه وطريقة إستقباله لها، حيث أكدت أنها قامت بالغناء بفرحة شديدة لمشاركتها بملتقى يخص المرأة السعودية والعربية بشكل عام. هذا إلي جانب قيامها بتوجيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودهم واهتمامهم بالمرأة في المجتمع العربي بشكل عام. وعلقت سمية على هذا الأمر قائلة: "إن منحها الدرع بهذا الشكل، هو وسام علي صدرها وشرف كبير، مؤكدة أن الجمعية حرصت على أن يكون الدرع علي شكل ختم النبي محمد لأنهم يتباركون بشكل ختم النبي وإهدائه لها يحمل الكثير من المعاني النبيلة مثل الخير والسلام والأمان والبركة"، موضحة أن الدرع تم صنعه بنفس شكل ختم النبي محمد صلي الله عليه وسلم لكن الدرع ليس درعا أثريا أو تاريخيا كما ردد البعض.

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