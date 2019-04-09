"مزيكا" تكشف حقيقة تفاوضها مع ورثة عبد الحليم حافظ حول تقنية "الهولوجرام"

نفت إدارة مجموعة شركات "مزيكا" القابضة المالكة لحصص الأغلبية لشركة "صوت الفن"، والحاصلة على كافة حقوق الاستغلال لمكتبة المصنفات الفنية للشركة التي تملك جميع المصنفات الفنية للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ما صرح به محمد شبانة نجل شقيق "حليم" بأن المنتج محسن جابر تواصل معهم وعرض عليهم 100 ألف جنيه بينما طلبوا هم -ورثة حليم- 100 ألف دولار، وقوبل طلبهم بالرفض.

وأوضحت "مزيكا" أنها منحت الشركة المنظمة "سكاي برودكشن"، موافقة لإحياء الحفل المُقام على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، باستخدام عدد من المصنفات الفنية للفنان عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام. وأكدت الشركة أنها تمتلك 80% من أسهم شركة صوت الفن، التي تملك جميع أغاني الفنان عبدالحليم حافظ.

وتابعت: "لم يتم مخاطبة شبانة من سنين، وقرر محسن جابر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شبانة لما وجهه له من تهم يعاقب عليها القانون، وبما نشره فى الإعلام من وقائع لا تمت للحقيقة بصلة".

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وقال جابر إنه لم ولن ينسى مقولة علية شبانة شقيقة الفنان عبدالحليم حافظ، وهي توقع عقد بيع حصتها له في شركة عبدالحليم حافظ بحضور محمد شبانة: "إنني لن أجد أحسن منك ليصون ويحافظ على تراث عبدالحليم".

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يُذكر أن الأزمة دبت عقب إعلان شركة سكاي برودكشن عن تنظيم حفل تحييه الفنان كارول سماحة ويظهر فيه حليم من خلال تقنية الهولوجرام، ومن المقرر إقامتها 19 أبريل الجاري، وأبدى ورثة حليم استيائهم مؤكدين أن المنتج محسن جابر لا يملك حق الموافقة على ظهور "العندليب الأسمر" بهذه التقنية.

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