وائل كفوري يحقق بأغنيته "ولاد الحرام" 6 ملايين و200 ألف مشاهدة خلال شهر

استطاع النجم اللبناني وائل كفوري أن يحقق بأغنيته" ولاد الحرام" 6 مليون و200 ألف مشاهدة خلال شهر منذ طرحها عبر موقع" اليوتيوب"

ويتحدث "كفوري" في الأغنية، التي لم تبتعد من عالم الرومانسية بوجهيها الحزين والسعيد، عن الوفاء قائلا: "في شي اسمو وَفا، سامِع عَنّو شي، إذا مَنّو بِطَبعَك إنتَ، كيف بَدّك تعطيه".

يذكر أن أحدث أغانى وائل كفورى، كانت أغنية "أخدت قرار"، وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

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