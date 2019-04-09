"شارموفرز" تُحيي أولى حفلاتها الغنائية برفقة محمد منير في الجامعة الأميركية

تستعد فرقة شارموفرز لإحياء أولى حفلاتها الغنائية برفقة الكينج محمد منير والمطرب أحمد كامل، وذلك على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل. وتحتفل شارموفرز مع جمهورها بالقاهرة بألبومها الجديد "انفصام"، والذى يأتي بعد غياب 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، ويضم 10 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، ومن بعدها أغنيات "رقصت" و"دنيا" وأغنية "حوا"، وأغنية "جمال الوجود" والتي شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، إضافة إلى أغنيتي "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" التي تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضي. بينما يعرف أحمد كامل بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" الذى أطلقها العام الماضي، وتعدت نسبة مشاهدتها على يوتيوب حاجز الـ12 مليون، وحقق بها انتشارًا واسعًا، بالإضافة إلى أغنية "مبقتش أخاف من الليل"، والتي تربعت على عرش تريندات اليوتيوب على مدار أسبوع، وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 16 مليون مشاهدة.

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