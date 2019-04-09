شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يسترجع ذكرياته مع جورج وسوف ووليد توفيق: حبايب قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان عاصى الحلانى ذكرياته بصورة قديمة تجمعه بسلطان الطرب جورج وسوف والفنان وليد توفيق، وشارك الحلانى الصورة مع متابعيه مصحوبه بتعليق: "لا نعرف القيمة الحقيقة للحظات العمر إلى أن تغيب، قد يلهينا الزمن، لكن يبقى القلب لا ينسى الأحبة".

وتابع "نتذكر ونسترجع تلك الذكريات الجميلة لكى نعرف قدر من نحب ومكانته لدينا من أجمل ذكريات صورة قديمة تجمعنى مع حبايب قلبى جورج وسوف ووليد توفيق".

ويحيى المطرب عاصى الحلانى حفلا غنائيا ضمن احتفالات شم النسيم فى مصر بمدينة شرم الشيخ، والذى تحدد موعدها يوم 28 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة.

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وطرح الفنان عاصى الحلانى فيديو كليب أغنية "شو بخاف عليكى" الأيام الماضية، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها.

وأغنية "شو بخاف عليكى" من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.



بوست عاصى الحلانى

عاصى و وليد توفيق و جورج وسوف