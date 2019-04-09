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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار نجم مسلسل Game Of Thrones "ثور بجرونسون"، الملقب بـ"الجبل"، منطقة الأهرامات، هو وزوجته "كيلسى هنسون"، صباح أمس الاثنين، وقام بالتقاط سيلفى بصحبتها.

ثور بجرونسون وينتظر متابعو المسلسل الشهر حول العالم Game Of Thrones، طرح الموسم الثامن والأخير من السلسلة فى 14 أبريل الجارى، على شبكة HBO. Advertisements مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز. بطل Game Of Thrones يلتقط سيلفى فى الأهرامات

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