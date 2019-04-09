فيديو| للعام الثاني على التوالي.. شيبة يتعاون مع محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف المطرب الشعبي عن انتهائه من تسجيل تتر مسلسل زلزال، للفنان محمد رمضان، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ونشر شيبة صورة عبر صفحته على "فيس بوك" مع رمضان، وعلق: "صباح الورد.. تم الانتهاء من تسجيل تتر مسلسل رمضان زلزال لنمبر وان والفنان محمد رمضان".

ويصور رمضان حاليا دوره في مسلسل زلزال، وتشاركه البطولة حلا شيحة، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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يذكر أن شيبة غنى تتر نهاية مسلسل نسر الصعيد للفنان محمد رمضان، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.