رامي جمال يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طالب الفنان رامي جمال، جمهوره، بالدعاء لزوجته "ناريمان". ونشر "رامي" صورة تجمعه بزوجته، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وعلق: "أسألكم الدعاء لزوجتي بالشفاء، اللهم عافها واعفو عنها واحفظها يارب، الحمد لله الذي أحبنا فابتلانا". يُذكر أن الفنان رامي جمال طرح في نهاية العام الماضي ألبوم "ليالينا"، الذي يضم 17 أغنية، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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