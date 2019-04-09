صور| بعد تايسون ووفد هوليوود.. نجم "Game Of Thrones" في الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بعد الزيارات المتتالية للأهرامات آخرها النجم مايك تايسون، الذي يشارك في حملة فرعون، ووفد مع هوليوود مع الفنان محمد كريم، زار نجم مسلسل "Game Of Thrones" ثور بجرونسون، الأهرامات بصحبة زوجته .

وأقيم عرض للجزء الثامن من المسلسل الأكثر انتظارا في العالم، الأسبوع الماضي، وسط حضور معظم أبطاله، فيما اجتمع محبو ومشاهدو المسلسل أمام القاعة.

وينتظر متابعو المسلسل يوم 14 أبريل الجاري لعرض أولى حلقات الجزء الثامن من Game Of Thrones، على شبكة HBO.

ويتوقع النقاد والمتابعون أن يحقق هذا الجزء أعلى مشاهدة، ويتفوق على الأجزاء السابقة.