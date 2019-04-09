جيهان خليل بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة المغربية جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفستان أسود قصير على متن أحد اليخوت. ونشرت جيهان الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. من ناحية أخرى تشارك الفنانة المغربية في المسلسل الرمضاني "طلقة حظ"، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة، محمد أنور، خالد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

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