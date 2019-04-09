طبيب أسنان وأصيب بشلل رباعي وجلطة.. 10 معلومات لا تعرفها عن فؤاد خليل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فؤاد خليل، الذي غاب عن عالمنا في مثل هذا اليوم التاسع من أبريل عام 2012، بعد صراع مع المرض.

وفي ذكرى رحيله، نرصد في التقرير التالي معلومات قد لا يعرفها البعض عن الفنان الراحل:

1- بدأ مسيرته الفنية، منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، عندما كون فريقًا للتمثيل مع أصدقائه، وكان من بينهم الفنان الكبير محيي إسماعيل.

2- تخرج في كلية طب الأسنان عام 1961.

3- بعدها بسبع سنوات قدم أول خطوة احترافية بالمشاركة بمسرحية "سوق العصر" في العام 1968.

فؤاد خليل في فيلم جاءنا البيان التالي

4- عمل في المسرح والتليفزيون والسينما لسنوات عديدة، وصار قاسمًا مشتركًا في العديد من الأعمال الناجحة.

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5- كانت ليه بصمة في الأعمال التي شارك بها.

فؤاد خليل في فيلم المراكبي

6- توقف نشاطه الفني عام 2006 بسبب تمكن المرض منه، وإصابته بشلل رباعي وجلطة في القلب.

فؤاد خليل في فيلم الكيف

7- وعانى طويلاً في التنقل بين المستشفيات للحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، وقضى سنواته الأخيرة بين المستشفيات.

8- توفى فؤاد خليل يوم الاثنين 9 أبريل 2012 في مستشفى الجلاء العسكري، عن عمر يناهز 72 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

9- آخر أعماله الفنية مشاركته في مسلسل "العمر بالمقلوب" من بطولة جلال الشرقاوي والسيد راضي، من تأليف صلاح عبدالسميع وإخراج حمدي الإبراشي.

10- الفنانة الوحيدة التي كانت تسأل عنه في فترة مرضه هي الفنانة وفاء مكي. ​