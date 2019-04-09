بالفيديو: ميريام فارس تكشف سبب رفضها ظهور زوجها في السوشيال ميديا

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رسالة عتاب للصحافة بسبب عدم تحريها الدقه في نشر الأخبار الخاصة بحالتها الصحية، موضحة أن هناك الكثير من الإشاعات التي انتشرت حول مرضها بسبب عدم مراعاة آداب المهنة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: ”في عتب كتير على الصحافه هالأيام.. يعني مش معقول الصحافة تنقل كلام الناس العاديين.. إحنا اللي بدنا ناخد من الصحافه مش الصحافة اللي بدها تاخد منا.. الصحافة كلها بتنقل أي خبر دون تحري الدقه كله بينقل من بعضه كوبي بيست ماعندهم وقت حتى يعيدوا صياغة الجملة“.

أما عن سبب رفضها ظهور زوجها على السوشيال ميديا، فبررت ذلك قائلة: ”في فرق إني مخبية جوزي وبين نحنا ما بنحب ننشر حياتنا.. بس إحنا بنطلع وبنروح وبنسافر.. يمكن نص الوسط الفني بيعرف زوجي وبيعرف ابني.. بس مش ناشرين حياتنا على السوشيال ميديا“.

وكانت ميريام تزوجت من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية ”داني ميتري“ عام 2014، بحضور 14 شخصًًا فقط وفي سرية تامة بعيدًا عن وسائل الإعلام وقد أنجبت منه ولدًا يدعى ”جايدن“.