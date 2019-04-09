شاهد: رد فعل حلا الترك عندما تلقت هدية مفاجئة تحمل اسمها

تلقت حلا الترك هدية مفاجئة وغير متوقعة خلال ظهورها في برنامجها الواقعي الذي يحمل اسمها، حيث عبرت عن دهشتها الشديدة في لقطات رصدتها عدسات الكاميرات.
وظهرت حلا الترك في مقطع الفيديو وهي تفتح هديتها لتكتشف أنها عبارة عن مجموعة من مستحضرات العناية بالبشرة التي تحمل اسمها كماركة مستقلة خاصة بها، حيث علقت بقولها: “غير معقول.. عن جد؟.. والله أشوف مستحضرات التجميل الخاص بي ( مستحضرات حلا ).. لا أصدق.. لا أصدق.. هل هذا حقيقي؟ ردوا عليّ.. هل هذا حقيقي؟ كنت أتمنى أن يكون عندي ماركة باسمها ولكن صار الأمر حقيقي.. هذا جنوني”.
وكانت النجمة البحرينية الصاعدة قد تلقت مؤخراً العديد من الانتقادات بسبب ظهورها في برنامج ينتمي لنوعية تليفزيون الواقع حيث هاجمه الجمهور وقال إنها لا تجيد التمثيل ولا تصلح لهذه النوعية من البرامج، وعليها أن تركز أكثر على تنمية موهبتها.
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