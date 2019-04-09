إيدي ميرفي ينشر اللقطات الأولى من كواليس "Coming to America"

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكي باراماونت بيكتشرز عن بداية التحضير لجزء جديد من فيلم الثمانينات الشهير Coming to America.

ويعد فيلم Coming to America"" أحد أشهر الأفلام التي طرحت عام 1988،والذي كان بطولة النجم الكبير إيدي ميرفي وجسد به شخصية أمير أفريقي جاء للولايات المتحدة للبحث عن زوجة له.

وبدء مؤخرا العمل على الجزء الجديد حيث سيظهر إيدي ميرفي في لقطات من كواليس التصوير، وهو الفيلم الذي سيجسد به دوره الشهير الأمير أكيم بعد ان مرت به السنوات وأصبح ملكا وأب لشاب ينصحه بالسفر للولايات المتحدة ليحذوا حذوه في اختيار شريكة حياته.