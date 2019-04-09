متابعة بتجـــــــــــــرد: استذكر النجم الإماراتي حسين الجسمي والدته الراحلة بكلمات مؤثرة جدًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. وكتب حسين الجسمي في منشور حقق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور: “السعادة أمي، والحزن غيابها”. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال حسين الجسمي الفنية كان ألبومًا جديدًا تعاون في كافة أغنياته مع الموسيقار طلال.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من حسين الجسمي لوالدته الراحلة – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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