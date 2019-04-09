متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور بصورة قديمة من الأرشيف تجمعه مع كل من سلطان الطرب جورج وسوف والنجم العربي وليد توفيق.
وبتعليقه على الصورة أشار عاصي الحلاني إلى مدى محبّته لزميليه جورج وسوف ووليد توفيق وكتب: “لا نعرف القيمة الحقيقيّة للحظات العمر إلى أن تغيب قد يلهينا الزمن، ولكن يبقى القلب لا ينسى الأحبة. نتذكّر ونسترجع تلك الذكريات الجميلة لكي نعرف قدر من نحب ومكانته لدينا..! من اجمل ذكرايات اصورة قديمة تجمعني مع حبايب قلبي جورج وسوف وليد توفيق”.
تجدر الإشارة إلى أن صديقة متينة تجمعه عاصي الحلاني بكل من جورج وسوف ووليد توفيق حتى يومنا هذا ولا يزال يلتقي بهما في جلسات خاصة تُظهر مدى عمق الروابط الشخصية بينه وبين كل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يعود بالسنوات إلى الوراء: “أجمل الذكريات مع جورج وسوف ووليد توفيق” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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