نادر الأتات يصطحب الجمهور إلى الكواليس.. شاهدوا ردّة فعل سعيد الماروق – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: يعقد النجم اللبناني نادر الأتات جلسات عمل مكثفة مع المخرج اللبناني سعيد الماروق، حيث يتابع عملية المونتاج الخاصة بكليبه الجديد لأغنية “حالة فوضى” والذي انتهى من تصويره مؤخرًا.

وشارك نادر الأتات الجمهور بفيديو ظهر فيه في غرفة المونتاج وهو يتابع أحد مشاهد العمل مع سعيد، فيصرخان في نهاية اللقطة “آه” تعبيرًا منهما عن إعجابهما بالمشهد.

وبتعليقه على الفيديو كتب نادر الأتات عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “لتكونوا معنا.. بس هيك، حالة فوضى”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى”، من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، وتحافظ منذ طرحها على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.

للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا