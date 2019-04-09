نادين الراسي تعترف بحبٍ تعيشه عبر "إنستغرام"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن حبٍ تعيشه برسالة وجهتها لشخصٍ يشعرها بالسعادة تلقائياً لمجرد وجودها معه. وذلك في مدوّنة كتبتها بالإنجليزية عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، وجاء فيها: "أشعر أن كل شيء في حياتي أوصلني إليك.. قراراتي، انكساراتي، أسفي.. كل شيء! وعندما نكون معاً، اشعر أن ماضيّ كان يستحق كل هذا العناء، لأنني لو فعلت شيئًا واحداً مختلفًا، ربما لم أكن لألقاك. فأنا لم أعد أسعى للسعادة، لأنني أشعر بها بمجرد وجودي معك"!

ولاقت هذه التدوينة تفاعلاً ملفتاً من متابعيها، لما تحمله من اشارات لتخطيها الأزمات المتتالية التي عاشتها إبان طلاقها من الفنان جيسكار أبي نادر. لكن المفاجأة جاءت في التعليقات التي ألمحت بأنه اعتراف صريح بعلاقة ستتكلل بالزواج من شخص يدعى "طوني مخلوف" يتردد أنها تعيش معه قصة حب. فهل يكون الأمر مجرد شائعة أم مقدمة لإعلان خبر سعيد ستعلنه قريباً؟