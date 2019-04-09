انطلاق عروض مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور الأربعاء المقبل

القاهرة - سارة رفعت تزخر الدورة السابعة مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور بنخبة من العروض والورش الفنية المتميزة حيث يقام في الثانية ظهر الأربعاء 10 أبريل/ نيسان على مسرح أوبرا دمنهور ورشة عمل للإيقاعات الأفريقية تقدمها المطربة وعازفة الإيقاع السودانية أسيا مدنى والتي تؤدي في السابعة مساء فقرة فنية تضم مجموعة من الأغاني والألحان التراثية ، يتبعها عرضا للفرقة الفائزة في مسابقة وزارة الشباب والرياضة المصرية. كما تقدم فرقة التنورة عدداً من اللوحات يصاحبها أعمال غنائية ، ثم تقدم فرقة جسور الجزائرية مشاهد من تراث شمال القارة السمراء. وتمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وتبدأ في السابعة مساء حيث تقدم فرقة كيدافيتز دايزرديبيا ( جورجيا ) عرضا، يليها فقرة لأوركسترا جيانغسو النسائي للموسيقى التقليدية ( الصين ) ، ثم فرقتي سونال للفنون الهندية وقصر التذوق. قد يهمك أيضاً :

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