مؤسسة "نون" للثقافة تُناقش أزمة مهرجانات السينما في مصر

تبدأ مؤسسة "نون" للثقافة والفنون برنامجها الثقافي السنوي بندوة تعقدها ٢٤ أبريل/ نيسان الجاري، بشأن أزمة مهرجانات السينما في مصر. وأعلن الكاتب الصحافي جمال زايدة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "نون"، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من مديري المهرجانات وكبار نقاد السينما والفنانين والفنانات والمخرجين ومديري التصوير وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات ونقيب المهن التمثيلية وكبار المهتمين بصناعة السينما في مصر. تأتي الندوة تتويجا للتعاون مع قناة الغد التي قدمت دعما ورعاية إعلامية للمؤسسة، خلال انعقاد الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، الذي عقد خلال الفترة من ٢ - ٨ مارس/ آذار الماضي، وأشار الكاتب الصحفي جمال زايدة إلى أن الندوة تهدف إلى تقديم مجموعة من التوصيات للجهات المعنية، تساعد على تقوية وضع المهرجانات السينمائية وصناعة السينما بشكل عام، باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية في وضع شهد انتعاشة واضحة لمهرجانات السينما في المغرب العربي. يذكر أن مصر تتمتع ببعض المهرجانات الراسخة؛ مثل مهرجان القاهرة الدولي للسينما ومهرجان الإسكندرية والمهرجان القومي ومهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، بخلاف مهرجان شرم الشيخ السينمائي ومهرجان الأقصر الأفريقي ومهرجان أسوان للمرأة ومهرجان العلمين الذي يبدأ قريبا.

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